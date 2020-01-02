Екс-нападник гірників: Немає сумнівів, що Динамо дало мені більше, ніж Шахтар

Колишній форвард збірної Хорватії Едуардо на груповому етапі Ліги чемпіонів більше симпатизував загребському Динамо, ніж Шахтарю.

Про це він заявив в інтерв'ю Sportske novosti.

"Чесно кажучи, мені було все одно, хто виявиться сильнішим - Динамо чи Шахтар. Для мене це була безпрограшна ситуація! Звичайно, зараз я жалкую, що Динамо завершило боротьбу, так само як мені було б шкода, якби на місці хорватів виявився Шахтар. Сподіваюся, ви розумієте, що у мене були чудові моменти в обох клубах, і мої емоції були розподілені приблизно рівномірно, тому після двох матчів, які завершилися нічиїми, я був задоволений.

Немає сумнівів, що Динамо дало мені більше, ніж Шахтар. З Динамо я перейшов у світ професійного футболу, провів в команді вісім з половиною років і створив собі ім'я. З цієї причини Динамо завжди буде першим в моєму серці. Але в Донецьку мене прекрасно зустріли після прибуття з Арсеналу, там я знову повернувся на вищий рівень, вигравав трофеї, там народився мій син. Але потім почалася війна. Я часто думаю про тих чудових людей з Донецька, які втратили все. Я хотів би ще раз побувати в Донецьку, побачити цих людей. Я захоплююся Шахтарем, який змушений був переїхати до Києва, але, як і раніше, здатний грати на ТОП-рівні", - сказав Едуардо.