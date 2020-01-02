Гравець Шахтаря увійшов до ТОП-10 найдорожчих футболістів планети у віці 35+

Пятов поступається тільки одному голкіперу світу

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов увійшов у ТОП-10 найдорожчих футболістів старше 35 років.

Про це повідомляє Zbirna.com.

Так, популярний авторитетний портал Transfermarkt на даний момент оцінює нашого воротаря в 2,5 млн євро.

Серед футболістів, яким вже виповнилося 35 років, дорожчим за Пятова є тільки сім виконавців, а з воротарів даної вікової категорії він поступається лише словенському колезі з Інтера Саміру Хандановичу.

Топ-10 найдорожчих футболістів світу, які народилися до 1985 року

1. Тьагу Сілва (захисник ПСЖ, 22.09.1984) - 6 млн євро

2. Самір Ханданович (голкіпер Інтера, 14.07.1984) - 6 млн євро

3. Джорджо Кьєлліні (півзахисник Ювентуса, 14.08.1984) - 5 млн євро

4. Андрес Іньєста (півзахисник Віссел Кобе, 11.05.1984) - 4 млн євро

5. Сантьяго Касорла (півзахисник Вільярреала, 13.12.1984) - 4 млн євро

6. Франк Рібері (півзахисник Фіорентини, 07.04.1983) - 4 млн євро

7. Златан Ібрагімович (нападник Мілана, 03.10.1981) - 3,5 млн євро

8. Марселіно (півзахисник Лудогорца, 24.08.1984) - 2,5 млн євро

9. Андрій Пятов (голкіпер Шахтаря, 28.06.1984) - 2,5 млн євро

10. Карлос Санчес (півзахисник Сантоса, 02.12.1984) - 2,5 млн євро

Раніше повідомлялося, що Фенербахче хоче підписати екс-зірку Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар хотів підписати Неймара.