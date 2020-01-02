Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона

Джерело - xsport.ua.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо назвав причини конфлікту з тренерським штабом Саутгемптона, через що він отримав жовту картку від арбітра матчу.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Я грубо повівся з однією людиною на лавці. Я відчував, що заслужив це. Звичайно, привід для цього був.
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Я не розповім вам, але з певних причин моя реакція була такою. Четвертий суддя Кіт Страуд вирішив пред'явити мені жовту картку. Я приймаю це", - розповів Моурінью.
Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.
Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Брайтоном.