 Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії
Сьогодні 01:10 494
Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі
Вчора 22:09 1647
Манчестер Сіті переміг Евертон, Вест Гем знищив Борнмут. Результати матчів 21 туру АПЛ
Вчора 21:26 786
Українка Білодід увійшла до ТОП-15 найкращих спортсменок року
Вчора 20:30 625
Челсі втратив перемогу над Брайтоном, Астон Вілла переграла Бернлі в 21 турі АПЛ
Вчора 16:29 379
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Вчора 11:49 723
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
31.12.2019 20:20 5204
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
31.12.2019 01:09 1257
Музичук стала віце-чемпіонкою світу
30.12.2019 18:50 1675 1
ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік
30.12.2019 14:46 716
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:17 Теніс Світоліна: Хочу перемагати на Grand Slam та стати першою ракеткою світу 35
10:02 Блог Легенда №1. Олександру Шовковському - 45! 164
09:58 Футбол Артета: Я дуже щасливий і пишаюся футболістами Арсенала 108
09:44 Футбол Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона 641
09:30 Баскетбол Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА 167
09:25 Блог З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери 176
09:16 Футбол Барселона відмовилась відпускати Відаля у Інтер 177
08:59 Футбол Погба через травму пропустить декілька тижнів 650
08:56 Блог З легенди Барселони познущалася дівчина 206
08:46 Футбол Карпати хочуть створити потужний клуб 758
08:30 Футбол Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона 669
08:13 Біатлон Санітра: Декілька вдалих стартів ще не зробили Дудченка зіркою 401
07:40 Блог Відео дня. Найкращі асисти десятиліття в НБА 203
06:47 Футбол Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0. Огляд матчу 441
01:10 Баскетбол Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії 494
1 Січня 2020
23:52 Футбол Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 21 турі АПЛ 336
23:39 Футбол Моурінью запропонував нову назву для VAR 637
23:30 Футбол Лідер Тоттенгема веде переговори з Інтером 344
23:10 Бокс Пакьяо став автором неймовірного рекорду 1311
23:02 Пряма трансляція Арсенал - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE 918
22:50 Фехтування Харлан: Багато хто говорить, що коли жінки фехтують, то це сексуально 273
22:35 Теніс Лопатецька програла на старті турніру у Гонконгу 206
22:21 Футбол Лунін може відправитися в оренду до клубу Сегунди 318 1
22:09 Блог Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі 1647
22:09 Футбол Манчестер Сіті - Евертон 2:1. Огляд матчу 359

Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона

Сьогодні 09:44 641 0
Жозе Моуріньо прокоментував жовту картку у матчі із Саутгемптоном
Моурінью назвав причину конфлікту із тренерським штабом Саутгемптона
#Моурінью, #Тоттенгем, #АПЛ

Джерело - xsport.ua.

Головний тренер Тоттенгема Жозе Моуріньо назвав причини конфлікту з тренерським штабом Саутгемптона, через що він отримав жовту картку від арбітра матчу.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Я грубо повівся з однією людиною на лавці. Я відчував, що заслужив це. Звичайно, привід для цього був.

Актуально: Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона

Я не розповім вам, але з певних причин моя реакція була такою. Четвертий суддя Кіт Страуд вирішив пред'явити мені жовту картку. Я приймаю це", - розповів Моурінью.

Раніше, Тоттенгем програв Саутгемптону.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Брайтоном.

Коментарі ()