Гвардіола назвав найкращий клуб Англії минулого десятиріччя

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола назвав свій клуб найкращим у період з 2010 по 2019 роки.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

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"Я вважаю, Манчестер Сіті був найкращою командою минулого десятиліття в плані очок, голів, всього – навіть титулів. Так що вітаю Манчестер Сіті з цим.

Великі клуби в Англії завжди дивляться вперед. Ми постараємося проаналізувати, як нам стати кращими – не тільки підсилити склад, але і стати сильнішими, як клуб", – зазначив Гвардіола.