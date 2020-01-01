Вернидуб: За виступом Зорі навіть не хочеться стежити

Екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб незадоволений висловлюваннями на свою адресу і не має бажання слідкувати за виступом колишньої команди.

Про це заявив тренер.

"Чи стежу я за виступами Зорі? Якщо чесно, то після деяких інтерв'ю, в яких писали про мене, навіть не хочеться стежити. Робити це готовий хіба що заради команди і футболістів, з якими провів разом не один рік і які в ній залишилися. Ці хлопці на все життя залишаться в моєму серці. Я завжди буду вболівати тільки за них і з цікавістю стежити за пересуваннями кожного в кар'єрі.

Стежу за багатьма хлопцями. Крім Караваєва це молодь, яка прийшла в команду у 2017-му році - Чеберко, Луньов та інші хлопці. Їм було тоді по 18-19 років, і я радий, що вони пропрацювали зі мною два роки. Значить, не даремно пропрацювали. Результат, якого вони досягли в той період (а я маю на увазі завоювання бронзових медалей) нехай стане не останнім в їхній кар'єрі. Я щиро бажаю своїм колишнім підопічним зайняти місця ще вище, ніж третє. Якщо вони були бронзовими призерами, то чому б їм не стати срібними або ж виграти чемпіонське звання? У них зараз прекрасний тренер - Віктор Скрипник, тому є куди прогресувати. Упевнений, він їм теж допоможе в подальшому розвитку", - сказав Вернидуб.