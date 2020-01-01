Агент Погба: Манчестер Юнайтед занапастив би навіть Марадону і Пеле

Манчестер Юнайтед втратив зв'язок з реальністю і там немає спортивного проекту.

Про це агент Погба Міно Райола заявив в інтерв'ю The Telegraph.

"Проблема Погба - у Манчестер Юнайтеді. Це клуб, який втратив зв'язок з реальністю, там немає спортивного проекту. Я б нікого туди не привів. Вони загубили б навіть Марадону, Пеле і Мальдіні.

Полю потрібні клуб і команда на зразок тих, що колись були в Ювентусі", - зазначив Райола.