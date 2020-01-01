Бразильський клуб домовився про оренду захисника Динамо

Сідклей повернеться на батьківщину

Динамо і Корінтіанс домовилися про перехід латераля Сідклея на правах оренди.

Очікується, що угода буде розрахована на 2020 рік. Про трансфер повинні повідомити найближчим часом. 26-річний гравець вже виступав за Корінтіанс у 2018 році.

Сідклей, який може зіграти зліва в обороні і півзахисті, в нинішньому сезоні в основному виступає за молодіжну команду киян, а в УПЛ лише раз потрапив в заявку.

Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.

Нагадаємо, Поворознюк назвав лідера Динамо найбільшим розчаруванням року.