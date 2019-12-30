 Бущан: Яка тінь Шовковського, я не розумію? Чи він не помилявся ніколи? | Футбол | Champion.com.ua
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Бущан: Яка тінь Шовковського, я не розумію? Чи він не помилявся ніколи?

Вчора 22:45 322 0
Бущан поділився думками про легендарного воротаря київського клубу Олександра Шовковського.
Бущан: Яка тінь Шовковського, я не розумію? Чи він не помилявся ніколи?

Джерело - Чемпіон.

Георгій Бущан тримати себе в руках навчився у Олександра Шовковського.

Про це розповів сам 25-річний український голкіпер Динамо.

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"Чи не тисне тінь Шовковського? Скільки років тому Шовковський закінчив? Яка тінь, я не розумію? Чи Шовковський не помилявся ніколи? Звичайно, він — легенда, питань немає. Що ми шукаємо? Ще одного Шовковського або когось нового, свого? Взагалі не розумію.

З ним було комфортно працювати. Я навчився у нього мовчати, не показувати свої емоції. Не проявляти негатив. Це не прикрашає. З боку це виглядає негарно. Намагаєшся тримати себе в руках. Тим більше, ти — воротар, повинен показувати спокій, тоді буде впевненість колективу", - сказав Бущан.

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