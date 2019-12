УЄФА назвав збірну відкриттів Ліги чемпіонів-2019

УЄФА назвав гравців, які увійшли до символічної збірної групового етапу Ліги чемпіонів під назвою Відкриття турніру.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Голкіпер: Алекс Мерет (Наполі);

Захисники: Ренан Лоді (Атлетіко), Дайот Упамекано (РБ Лейпциг), Бенжамен Павар (Баварія), Ашраф Хакімі (Борусія Д);

Півзахисники: Дані Ольмо (Динамо Загреб), Кай Хаверц (Баєр), Сандер Берге (Генк);

Нападники: Лаутаро Мартінес (Інтер), Ерлінг Холанд (Зальцбург), Родріго (Реал).

