УЄФА назвав збірну відкриттів Ліги чемпіонів-2019

Джерело - Чемпіон.
УЄФА назвав гравців, які увійшли до символічної збірної групового етапу Ліги чемпіонів під назвою Відкриття турніру.
Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.
Голкіпер: Алекс Мерет (Наполі);
Захисники: Ренан Лоді (Атлетіко), Дайот Упамекано (РБ Лейпциг), Бенжамен Павар (Баварія), Ашраф Хакімі (Борусія Д);
Півзахисники: Дані Ольмо (Динамо Загреб), Кай Хаверц (Баєр), Сандер Берге (Генк);
Нападники: Лаутаро Мартінес (Інтер), Ерлінг Холанд (Зальцбург), Родріго (Реал).
💫 #UCL breakthrough team of 2019 💫— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 December 2019
Standout player here is __________