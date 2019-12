View this post on Instagram

Розпочинаємо марафон новорічних привітань від УАФ. Гортай на наступне відео ⬅️ та заряджайся святковим настроєм від гравців національної збірної на чолі з Андрієм Миколайовичем. . З Новим роком та Різдвом Христовим! До зустрічі на стадіонах у 2020 році!