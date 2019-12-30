ТОП-5 голів забитих збірною України у 2019 році

Збірна України у 2019 році пробилася на Євро-2020. У групі В відбору разом із національною командою виступали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Важливо: ТОП-10 спортивних подій, які нам подарував 2019 рік

Ми вирішили відібрати ТОП-5 найкращих голів забитих командою Андрія Шевченка у році що минає.

Віктор Циганков (Україна - Сербія 5:0)

Євген Коноплянка (Україна - Сербія 5:0)

Руслан Маліновський (Литва - Україна 0:3)

Руслан Маліновський (Україна - Литва 2:0)

Андрій Ярмоленко (Україна - Португалія 2:1)

Нагадаємо, Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020.