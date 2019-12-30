Бущан: Коли Коваля в оренду відправили, подумав, що все в шоколаді

Голкіпер Динамо Георгій Бущан важко оговтувався після втрати місця у складі команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли Макса Коваля в оренду відправили, подумав, що все в шоколаді. Але потім було дуже складно. Важкий період був. Зламав ногу, втратив місце в складі, розлучення, потім пару місяців приходив до тями. Думав, що ногу залічу і життя вдалося. Знову в складі. Але ні, дали раз за дубль зіграти - просрався. Другий раз - просрався. Все йде від голови. Тому що фізично готовий, технічно теж, але в голові каша, і не виходить. Потім я вже остаточно прийшов до тями. Залишалося тільки працювати і чекати шансу", - сказав Бущан.