Рома підтвердила факт переговорів про продаж клубу

Джерело - Чемпіон.
У керівництві Роми підтвердили факт переговорів про продаж клубу американському бізнесменові Дену Фрідкіну.
Офіційний сайт клубу виступив із заявою, в якій підкреслив продовження переговорів.
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Нагадаємо, що ряд італійських ЗМІ повідомляли про швидкий продаж прав Роми. За римський клуб Фрідкін заплатить близько 800 мільйонів євро, а першим кроком американця на чолі Роми буде повернення в клуб Даніеле Де Россі, якому запропонують роль технічного менеджера.
Зазначалося, що керувати клубом буде син Фрідкіна - Раян.
Ден Фрідкін - засновник консорціуму Friedkin Group. Його фінансовий стан оцінюється 4,2 мільярда євро. Friedkin Group спеціалізується на продажу автомобілів Toyota в США.
У поточному сезоні Рома йде на четвертому місці в Серії А з 35 очками в активі. Відставання від лідерів Інтера і Ювентуса становить сім очок.