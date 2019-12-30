Рома підтвердила факт переговорів про продаж клубу

Джерело - Чемпіон.

У керівництві Роми підтвердили факт переговорів про продаж клубу американському бізнесменові Дену Фрідкіну.

Офіційний сайт клубу виступив із заявою, в якій підкреслив продовження переговорів.

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Нагадаємо, що ряд італійських ЗМІ повідомляли про швидкий продаж прав Роми. За римський клуб Фрідкін заплатить близько 800 мільйонів євро, а першим кроком американця на чолі Роми буде повернення в клуб Даніеле Де Россі, якому запропонують роль технічного менеджера.

Зазначалося, що керувати клубом буде син Фрідкіна - Раян.

Ден Фрідкін - засновник консорціуму Friedkin Group. Його фінансовий стан оцінюється 4,2 мільярда євро. Friedkin Group спеціалізується на продажу автомобілів Toyota в США.

У поточному сезоні Рома йде на четвертому місці в Серії А з 35 очками в активі. Відставання від лідерів Інтера і Ювентуса становить сім очок.