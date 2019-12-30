Моєс: Дуже пишаюся тим, що повернувся у Вест Гем

Новоспечений головний тренер Вест Гема Девід Моєс з нетерпінням чекає початку роботи з командою.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Це приголомшливо. Дуже приємно повернутися додому. Мені дуже подобалося тут. Не можу дочекатися, щоб приступити до роботи.

Дуже пишаюся тим, що повернувся у Вест Гем. Але думаю, що більш важливий пошук того, що я можу зробити і поліпшити, а також як ми можемо швидко повернутися до перемог.

Вірю, що команда, яку я тут отримав, - кращий склад гравців, ніж коли я очолив клуб вперше, тому з нетерпінням чекаю спільної роботи з ними", - сказав Моєс.