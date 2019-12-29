Українець не хотів образити російських футболістів

Джерело - Вацко Live.

Футболісти збірної України не мають зазнаватися, а повинні спокійно працювати і рухатися далі.

Таку думку висловив Роман Яремчук після поєдинку з Португалією, коли згадував Росію, яка переграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро.

"По-перше, я в ні в якому разі не хотів образити когось із футболістів або когось з Росії. Не хотів сказати погані слова. Просто хотів натякнути, що якщо ми обіграли Португалію, не потрібно зазнаватися, потрібно спокійно до всього ставитися і рухатися далі", - сказав Яремчук

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"Була б це збірна Польщі або ще якась збірна, але прийшла на думку така ситуація, я її сказав. Не хотів зробити піар або розпалити якийсь конфлікт. Хотів піднести так, що потрібно бути спокійніше. Сьогодні на коні, завтра - під конем", - підсумував футболіст.

Нагадаємо, трансферна вартість Яремчука зросла вдвічі.