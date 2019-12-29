Син Роналду хоче пограти в одній команді з батьком

Португальський форвард Ювентуса Кріштіану Роналду має мотивацію грати краще з кожним року з боку свого сина.

Про це він розповів globoesporte.

"Коли мене запитують, чи однакова мотивація в юності і в 34 роки, я відповідаю, що в матчах мотивація завжди висока. Я повинен показувати приклад своїй сім'ї і особливо Кріштіану, який іноді тисне на мене. Каже: "Тату, почекай ще кілька років, я хочу пограти з тобою". Думаю, це буде складно здійснити, але поки я насолоджуюся футболом", - сказав Роналду.