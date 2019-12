Манчестер Юнайтед відмовився від Голанда через апетити агента

Манчестер Юнайтед відмовився від придбання форварда Ерлінга Голанда, який перейшов із Зальцбурга в дортмундську Боруссію.

Про це повідомляє журналіст ESPN Роб Довсон

Причиною відмови стали умови, запропоновані агентом футболіста Міною Райолою і його представниками.

Райола вимагав прописати в контракті суму відступних за Голанда і відсоток від суми подальшого продажу гравця.

United were interested in Haaland but refused to meet terms of the deal proposed by Raiola and his representatives. Wanted a buyout and percentage of future sale. United said no. Presumably Dortmund have agreed.