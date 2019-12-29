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Вацко: Президент УПЛ абсолютно нічого не зробив з обіцяного

Сьогодні 13:33 362 0
Журналіст розкритикував роботу Грімма
Вацко: Президент УПЛ абсолютно нічого не зробив з обіцяного
#Вацко, #Грімм, #УПЛ

Джерело - Tribuna.com.

Томас Грімм на посаді президента УПЛ за два роки абсолютно нічого не зробив з обіцяного.

Про це журналіст  Віктор Вацко заявив в  інтерв'ю Tribuna.com.

"Томас Грімм два роки був президентом УПЛ. Він багато обіцяв, прийшовши. Але абсолютно нічого не зробив з обіцяного. Так, ти не можеш привести людей до консенсусу. Ти приїхав з іншої країни, що будеш розповідати власникам клубів? 

Ти задекларував створення єдиного телепулу, але не розрахував свої сили. Не домовилися. Це очікувано. Ти не можеш стукнути кулаком і сказати: "Одна з умов участі в УПЛ - передача телеправ. Хто не передав - буде відсторонений від участі". Це теж читалося. 

Але якоїсь альтернативи, плану Б, щоб увійти в переговорний процес ти так і не створив. Ні телепулу, ні спонсорів, нічого для допомоги клубам в зароблянні грошей. Чим ти займався два роки.

Дійшло до того, що вболівальники не тільки не знають, де подивитися український футбол - УНІАН, 2+2, Футболи, раніше ZIK. Зараз неможливо нормально подивитися централізований огляд туру. Це теж прокол УПЛ. 

Пригадую, коли власники клубів створювали організацію під назвою УПЛ, йшлося про власний телеканал. Зараз в УПЛ ніхто не говорить про власний продакшен, який готував хоча б навколофутбольні сюжети. Це ж популяризація ліги, футболу", - сказав Вацко. 

Раніше Грімм заявляв, що у квітні УПЛ отримає нового президента. 

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