Евертон на виїзді переграв Ньюкасл. Результати матчів 20 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 20-му турі англійської АПЛ відбулися ще три матчів.
Вотфорд переграв Астон Віллу завдяки дублю Діні. Відзначимо, що другий та третій голи господарів забивали, коли грали у меншості.
Евертон святкував виїзну перемогу над Ньюкаслом - дубль оформив Калвер-Льюїн. Саутгемптон зіграв внічию з командою Крістал Пелес.
Чемпіонат Англії - АПЛ
20 тур, 28 грудня
Вотфорд – Астон Вілла 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 42 Діні, 2:0 - 67 Діні (пен), 3:0 - 71 Сарр
Ньюкасл – Евертон 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Калвер-Льюїн, 1:1 - 56 Шер, 1:2 - 64 Калвер-Льюїн
Саутгемптон – Крістал Пелес 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Томкінс, 1:1 - 75 Інгс
Раніше, Брайтон обіграв Борнмут.
Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.