Евертон на виїзді переграв Ньюкасл. Результати матчів 20 туру АПЛ

Вотфорд у меншості забив два голи

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі англійської АПЛ відбулися ще три матчів.

Вотфорд переграв Астон Віллу завдяки дублю Діні. Відзначимо, що другий та третій голи господарів забивали, коли грали у меншості.

Евертон святкував виїзну перемогу над Ньюкаслом - дубль оформив Калвер-Льюїн. Саутгемптон зіграв внічию з командою Крістал Пелес.

Чемпіонат Англії - АПЛ

20 тур, 28 грудня

Вотфорд – Астон Вілла 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 42 Діні, 2:0 - 67 Діні (пен), 3:0 - 71 Сарр

Ньюкасл – Евертон 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Калвер-Льюїн, 1:1 - 56 Шер, 1:2 - 64 Калвер-Льюїн

Саутгемптон – Крістал Пелес 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Томкінс, 1:1 - 75 Інгс

Раніше, Брайтон обіграв Борнмут.

Нагадаємо, Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном.