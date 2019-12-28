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Один з лідерів Другої ліги ризикує втратити професійний статус

Сьогодні 23:47 62 0
Клуб знаходиться у пошуках спонсора
Один з лідерів Другої ліги ризикує втратити професійний статус
#ПФЛ, #Нива

Джерело - Sport Arena.

Тернопільська Нива може втратити професійний статус, якщо пошуки спонсора не увінчаються успіхом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу

"Природно, що успішний виступ команди тягне за собою збільшення фінансових витрат. І напередодні нового року ми стоїмо на порозі формування річного бюджету клубу, який повинен включати в себе і потенційні витрати для участі в першій лізі.

Ні для кого не секрет, що весь тягар фінансування футбольного клубу Нива лежить на плечах лише однієї структури. Ніякої сторонньої допомоги ні від влади, ні від інших приватних компаній футбольний клуб не отримує.

Ми бачимо яскраві приклади плідної співпраці бізнесу і влади в інших командах другої та першої ліг, зокрема, за наявною нам інформації, місцеві бюджети виділяють: Металург - 21 млн, Прикарпатті - 20 млн грн, Поділля - 4 млн, Нікополь - 7 млн, кристал - 6 млн, Калуш - 3 млн. Ми готові розглянути будь-які варіанти співпраці і співфінансування клубу, до переформатування форми власності в акціонерне товариство, що дозволить потенційним інвесторам стати безпосередніми акціонерами клубу.

У разі, якщо нам не вдасться знайти підтримки у владних чи інших структур, клуб цілком серйозно ризикує не брати участі у всеукраїнських змаганнях і втратити професійний статус", - повідомляє у зверненні клубу.

Нива Тернопіль очолює турнірну таблицю другої ліги України. В активі клубу 41 очко.

Раніше, вінницька Нива може припинити існування.

Нагадаємо, народний депутат України буде фінансувати Таврію.

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