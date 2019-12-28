Міністр спорту Іспанії жорстко поставився до ситуації навколо Зозулі

Міністр культури і спорту Іспанії Хосе Гіра підтримує переривання матчу у подібній ситуації зі скандалом навколо форварда Альбасете Романа Зозулі.

Про це він заявив в інтерв'ю Marca.

"Ми спільно повинні захищати те, що всім нам приносить радість. Історія із Зозулею показова, арбітр і обидві команди зробили зразково, так, як і повинні були.

Я за те, щоб переривати матчі, якщо ситуація того вимагає. Не потрібно боятися, потрібно діяти відповідно до закону і звертати увагу на всі порушення, щоб покласти край нетерпимості", - зазначив Гіра.