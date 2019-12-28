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Менді: Ми припустилися великої помилки у матчі з Вулвергемтоном

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Бенжамен Менді прокоментував матч проти Вулвергемтона
Менді: Ми припустилися великої помилки у матчі з Вулвергемтоном
#Менді, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Гравцям Манчестер Сіті слід продовжувати працювати, щоб підняти на найвищий свій рівень.

Про це розповів захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді.

"Легко говорити, коли все йде добре, але важко, коли нас наздоганяє невдача. Ми припустилися великої помилки у цьому матчі. Ми в боргу перед уболівальниками, вони нас постійно підтримують.

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Час підняти голову вгору і продовжувати працювати, щоб повернутися на наш найкращий рівень", - розповів Менді.

Відзначимо, що наприкінці матчу із Вулвергемтоном через помилку Менді суперники забили гол у ворота Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Вулвергемптон створив фантастичний камбек і переграв Манчестер Сіті в АПЛ.

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