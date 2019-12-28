Гравцям Манчестер Сіті слід продовжувати працювати, щоб підняти на найвищий свій рівень.

Про це розповів захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді.

"Легко говорити, коли все йде добре, але важко, коли нас наздоганяє невдача. Ми припустилися великої помилки у цьому матчі. Ми в боргу перед уболівальниками, вони нас постійно підтримують.