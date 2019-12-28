Скільки можна воювати, нехай навіть з тими, хто цього заслуговує – екс-гравець Карпат

Джерело - Футбольный формат.
Український захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв побажав Україні миру.
Про це розповів сам гравець.
"Хочу побажати миру над головою і здоров’я. Більше нам нічого не треба. З руками і ногами кожен може працювати. Головне, щоб було здоров’я і мир в країні.
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Скільки можна вже. Це ненормально – в XXI столітті воювати. Нехай навіть з тими, хто цього заслуговує", – розповів Дитятьєв.
Нагадаємо, Дитятьєв продовжив контракт з Краковією.
Раніше, Дитятьєв розповів про відношення із керівництвом Карпат.