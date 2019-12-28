Скільки можна воювати, нехай навіть з тими, хто цього заслуговує – екс-гравець Карпат

Олексій Дитятьєв побажав українця миру у новому році

Джерело - Футбольный формат.

Український захисник польської Краковії Олексій Дитятьєв побажав Україні миру.

Про це розповів сам гравець.

"Хочу побажати миру над головою і здоров’я. Більше нам нічого не треба. З руками і ногами кожен може працювати. Головне, щоб було здоров’я і мир в країні.

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Скільки можна вже. Це ненормально – в XXI столітті воювати. Нехай навіть з тими, хто цього заслуговує", – розповів Дитятьєв.

Нагадаємо, Дитятьєв продовжив контракт з Краковією.

Раніше, Дитятьєв розповів про відношення із керівництвом Карпат.