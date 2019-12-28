Ярмоленко найкращий у Вест Гемі по створенню моментів

Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко визнаний найціннішим гравцем Вест Гема у поточному сезоні.
Про це повідомляє CIES Football Observatory і OptaPro.
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Результати були розраховані за спеціальним алгоритмом, який враховує внесок гравця в гру команди по шести параметрах: єдиноборства, перехоплення, дриблінг, передачі, створення моментів, ударів.
У першій частині сезону українець був найкращим зі створення моментів і першим за точністю ударів.
У нинішньому сезоні Ярмоленко забив за Вест Гем 3 голи та віддав 1 результативну передачу у 15 матчах.
Нагадаємо, Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму.