Ярмоленко найкращий у Вест Гемі по створенню моментів

Андрій Ярмоленко визнаний найціннішим гравцем Вест Гема

Український півзахисник Андрій Ярмоленко визнаний найціннішим гравцем Вест Гема у поточному сезоні.

Про це повідомляє CIES Football Observatory і OptaPro.

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Результати були розраховані за спеціальним алгоритмом, який враховує внесок гравця в гру команди по шести параметрах: єдиноборства, перехоплення, дриблінг, передачі, створення моментів, ударів.

У першій частині сезону українець був найкращим зі створення моментів і першим за точністю ударів.

У нинішньому сезоні Ярмоленко забив за Вест Гем 3 голи та віддав 1 результативну передачу у 15 матчах.

Нагадаємо, Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму.