Динамо необхідно укріпити центр півзахисту.

Про це розповів футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"За підтвердженою інформацією, клуб посилено шукає нового нападника, як першочергове вирішення проблем. На мій суб'єктивний погляд, це помилка. Новий будинок будується від фундаменту, а не від гарного даху.

Я маю на увазі трикутник в центрі півзахисту киян. Там у Динамо сім однаково слабких, що не відповідають рівню і амбіціям Динамо виконавців. І з цим вже давно треба було щось робити. Організація атаки у киян має свою специфіку, і будь-який новий і навіть дорогий форвард ризикує перетворитися в неефективного гравця", - розповів Заховайло.