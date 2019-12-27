 Ібрагімович: Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю | Футбол | Champion.com.ua
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Ібрагімович: Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю

Вчора 23:32 251 0
Форвард Мілана Златан Ібрагімович поділився емоціями від свого повернення до стану "россонері".
Ібрагімович: Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю
#Ібрагімович, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Златан Ібрагімович хоче допомогти Мілану змінити хід сезону.

Про це сказав сам форвард.

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"Я повертаюся до клубу, який дуже поважаю, і до міста Мілан, яке я люблю. Я буду боротися разом зі своїми товаришами по команді, щоб змінити хід цього сезону. Я зроблю все, щоб це сталося", – сказав Ібрагімович.

Зазначимо, що контракт Златана з Міланом розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік.

Нагадаємо, що Ібрагімович вже виступав за Мілан. Швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік.

 

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