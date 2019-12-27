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Роджерс пояснив провал Лестера у грі із Ліверпулем

Сьогодні 15:39 460 0
Брендан Роджерс прокоментував поразку від Ліверпуля
Роджерс пояснив провал Лестера у грі із Ліверпулем
#Роджерс, #Лестер, #Ліверпуль

Джерело - ua-football.com.

Лестер наразі ще не здатний конкурувати із Ліверпулем та Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер "лисів" Брендан Роджерс.

"Ми зіграли два останні матчі з, можливо, найкращими командами в історії АПЛ. У першому таймі нам не вдавалося зберегти м'яч, через це доводилося довго оборонятися. Футболісти віддали на полі всі сили, але цей поєдинок – хороший урок. Треба віддати належне Ліверпулю.

Зараз ми на півдорозі – позаду 19 матчів чемпіонату. Гравці проявили себе чудово, зараз вони побачили рівень фізичної підготовки, до якого їм потрібно прагнути. Фанати намагалися включити нас в гонку з Ліверпулем, але ми знаємо, де поки знаходимося", - розповів Роджерс.

Нагадаємо, Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ.

Також, Анрі вражений грою Ліверпуля.

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