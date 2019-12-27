Роджерс пояснив провал Лестера у грі із Ліверпулем

Лестер наразі ще не здатний конкурувати із Ліверпулем та Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер "лисів" Брендан Роджерс.

"Ми зіграли два останні матчі з, можливо, найкращими командами в історії АПЛ. У першому таймі нам не вдавалося зберегти м'яч, через це доводилося довго оборонятися. Футболісти віддали на полі всі сили, але цей поєдинок – хороший урок. Треба віддати належне Ліверпулю.

Зараз ми на півдорозі – позаду 19 матчів чемпіонату. Гравці проявили себе чудово, зараз вони побачили рівень фізичної підготовки, до якого їм потрібно прагнути. Фанати намагалися включити нас в гонку з Ліверпулем, але ми знаємо, де поки знаходимося", - розповів Роджерс.