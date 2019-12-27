Захисник київського Динамо Денис Попов продемонстрував найбільший прогрес серед українських чемпіонів світу U-20.

Про це розповів захисник Юхим Конопля.

"Хто з хлопців, по-вашому, проявив найбільший прогрес за пів року? Денис Попов. Він став грати в основі Динамо. Інші хлопці теж потихеньку заявляють про себе. Навіть ті, які не були основними на ЧС - так, воротар Діма Різник починає грати у Ворсклі, а Олег Веремієнко потихеньку в Карпатах", - розповів Конопля.