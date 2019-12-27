Джерело - sportarena.com.
Ліверпуль має дивовижну перевагу над своїми найближчими переслідувачами та має претендувати на перемогу в АПЛ.
Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
"Це була всього лише одна гра проти хорошої команди. Єдине, що змінюється в нинішній ситуації, - це перевага в очках. Було 10, 11, а зараз 13 очок. Але ми не думаємо про це, жодного разу не згадували до гри. Це нецікаво.
Я можу сам написати історії. Ніколи раніше в історії англійського футболу команда не втрачала таку перевагу. Це негативно звучить в моїй голові, але ми зосереджені виключно на наступних матчах", - розповів Клопп.
Відзначимо, що Ліверпуль випереджає другу команду у турнірній таблиці Лестер на 13 очок.
Нагадаємо, Ліверпуль на виїзді знищив Лестер у 19 турі АПЛ.