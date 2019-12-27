Ліверпуль має дивовижну перевагу над своїми найближчими переслідувачами та має претендувати на перемогу в АПЛ.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Це була всього лише одна гра проти хорошої команди. Єдине, що змінюється в нинішній ситуації, - це перевага в очках. Було 10, 11, а зараз 13 очок. Але ми не думаємо про це, жодного разу не згадували до гри. Це нецікаво.

Я можу сам написати історії. Ніколи раніше в історії англійського футболу команда не втрачала таку перевагу. Це негативно звучить в моїй голові, але ми зосереджені виключно на наступних матчах", - розповів Клопп.