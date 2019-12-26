Лєднєв: У мене є бажання проявити себе у Динамо

Київське Динамо переживає важкі часи, але далі все має бути добре.

Про це заявив Богдан Лєднєв в інтерв'ю журналу Футбол.

"Чи поставив для себе мету - будь-що закріпитися в Динамо? Цьому клубу належить мій контракт. Природно, у мене є бажання проявити себе в київському Динамо, інакше потім я туди переходив? Не для того ж, щоб просто значитися, вірно? Так, Динамо переживає важкі часи, але, сподіваюся, далі все буде добре", - зазначив Лєднєв.