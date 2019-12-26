Бущан: Більшість легіонерів Динамо не дотримуються правила, що прописане у контракті

У контрактах легіонерів Динамо прописано, що за певний період вони повинні вивчити або російську, або українську мову.

Про це голкіпер команди Георгій Бущан заявив клубній прес-службі.

"Намагаюся вчити англійську самостійно. У мене був репетитор з англійської. Хотів піти на курси, але не змогли мені підібрати графік, оскільки перебуваю у постійних роз'їздах. У другій половині відпустки, думаю, знайдеться час і для англійської.

Наші хлопці, які поїхали в інші чемпіонати, кажуть, що ти повинен вивчати мову країни, в якій перебуваєш, і підлаштуватися під реалії. У Франції потрібно вчити французьку, в Іспанії - іспанська, і так далі. Але знати англійську повинен кожен. У наших іноземців в контрактах прописано, що за певний період вони повинні вивчити або російську, або українську мову. Більшість цього правила не дотримуються, - сказав Бущан.