 Директор Севастополя: УЄФА та Україна знищують футбол у Криму | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
Вчора 10:31 3689 1
В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024
Сьогодні 15:39 316
Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open
Сьогодні 13:45 500
Ідеє: У Динамо під час тренувань були чутні постріли. Я був у центрі війни
Сьогодні 12:44 2183
Ярмоленко пропустить Boxing Day через травму
Сьогодні 09:24 802
Рябоконь хоче підсилити Десну сильними гравцями
Сьогодні 08:15 1360
Срібний призер чемпіонату світу відмовився грати за збірну України
Вчора 20:54 5017
Визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році
Вчора 15:14 1528
У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України
Вчора 08:43 2397
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
24.12.2019 18:24 10378
Блоги
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
24.12.2019 14:21 826
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
24.12.2019 13:58 343
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 7702 53
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ
Тоттенгем поступився Челсі, Сіті розібрався з Лестером. Результати та огляд 18 туру АПЛ Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:56 889
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі
Підгрушна чи Підручний. Біатлонні підсумки етапу в Ансі Valeriy Ruchka
23.12.2019 16:32 354
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:19 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 331
18:10 Бокс Девіс задоволений переходом у вагу Ломаченка 201
17:55 Інше У кожній області України буде побудовано мультиспортивний комплекс 100
17:40 Футбол НБУ розпочав примусове стягнення 1,5 млрд з почесного президента Ворскли 92
17:37 Пряма трансляція Крістал Пелес - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 393
17:26 Футбол Бущан: Більшість легіонерів Динамо не дотримуються правила, що прописане у контракті 772
17:11 Футбол Визначилися суперники Динамо на першому зборі у Туреччині 153
16:56 Футбол УПЛ визначила найкращого тренера грудня 116
16:41 Інше Найкращі українські спортсмени отримуватимуть пряме фінансування від держави 186
16:23 Футбол Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном у 19 турі АПЛ 189
16:11 Футбол Директор Севастополя: УЄФА та Україна знищують футбол у Криму 262
15:55 Футбол Соболь: Найкращі дні збірної України ще попереду 203
15:39 Олімпійські ігри-2020 В Україні визначили медальний план на Олімпійські ігри-2024 316
15:22 Хокей Крижані Вовки орендували гравця Кременчука 179
15:09 Футбол Артета помітив прогрес у діях футболістів Арсенала 187
14:57 Блог Мак-Грегор подарував родині Lamborghini 649
14:47 Бокс Лопес: У мене немає поваги до Ломаченка 1596
14:34 Гандбол Тренер назвав завдання збірної України із гандболу на Євро-2020 746
14:18 Пряма трансляція Тоттенгем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 611
14:18 Блог Джошуа сказал, что хочет биться с Усиком в ближайшее время 1204
14:15 Футбол Клопп: Матчі на Boxing Day – це злочин 377
13:57 Футбол Моурінью назвав головну проблему Тоттенгема 685
13:45 Теніс Лопатецька здобула право грати у кваліфікації Australian Open 500
13:32 Футбол Григорчук до кінця року залишить Астану 953
13:16 Футбол Ідеє залишив Динамо через власну безпеку 1725

Директор Севастополя: УЄФА та Україна знищують футбол у Криму

Сьогодні 16:11 262 0
Чалий розповів про теперішнє становище кримського футболу
Директор Севастополя: УЄФА та Україна знищують футбол у Криму
#Чалий, #Севастополь

Джерело - Tribuna.com.

Ніякої допомоги від УЄФА немає кримському футболу, а від Мінспорту Росії - є.

Про це директор Севастополя Валерій Чалий заявив в інтерв'ю ТНВ.

"Я можу сказати прямо, на сьогодні УЄФА і Україна знищують кримський футбол. По-іншому це назвати не можу. Проводяться змагання, але не одна федерація, ні кримська, ні севастопольська - не входять до РФС.

У 2014 році дві команди від Криму і одна від Севастополя почали виступати в Південній зоні ПФЛ. Україна подала протест, який в УЄФА прийняли, і наші клуби знялися з чемпіонату. УЄФА прийняло рішення створити тут ... особливу економічну футбольну зону ...

Так, і проводити тут Прем'єр-Лігу Кримського футбольного союзу (КФС) під патронажем УЄФА. Насправді, я ніякої допомоги від УЄФА не бачу, а ось допомога від Мінспорту Росії є", - зазначив Чалий.

Раніше, стали відомі призові за медалі Олімпійських ігор-2020 для українських спортсменів.

Нагадаємо, Україна дійсно може претендувати на проведення Олімпійських ігор.

Коментарі ()