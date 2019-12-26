Директор Севастополя: УЄФА та Україна знищують футбол у Криму

Ніякої допомоги від УЄФА немає кримському футболу, а від Мінспорту Росії - є.

Про це директор Севастополя Валерій Чалий заявив в інтерв'ю ТНВ.

"Я можу сказати прямо, на сьогодні УЄФА і Україна знищують кримський футбол. По-іншому це назвати не можу. Проводяться змагання, але не одна федерація, ні кримська, ні севастопольська - не входять до РФС.

У 2014 році дві команди від Криму і одна від Севастополя почали виступати в Південній зоні ПФЛ. Україна подала протест, який в УЄФА прийняли, і наші клуби знялися з чемпіонату. УЄФА прийняло рішення створити тут ... особливу економічну футбольну зону ...

Так, і проводити тут Прем'єр-Лігу Кримського футбольного союзу (КФС) під патронажем УЄФА. Насправді, я ніякої допомоги від УЄФА не бачу, а ось допомога від Мінспорту Росії є", - зазначив Чалий.