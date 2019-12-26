Соболь: Найкращі дні збірної України ще попереду

Едуард Соболь прокоментував виступ збірної України

Захисник збірної України Едуард Соболь вірить у силу національної команди.

Про це розповів сам гравець.

"Дуже радий за нашу збірну. Національна команда зробила великий крок вперед в плані свого розвитку і авторитету в Європі. І я вірю, що кращі дні цієї збірної ще попереду.

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Всі знають силу збірної Нідерландів та Австрії. І хто б не потрапив у суперники з матчів плей-оф, всі команди здатні на сюрпризи. Головне, як всі підійдуть до фінальної частини чемпіонату Європи", - розповів Соболь.

Нагадаємо, Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020.