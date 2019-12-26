Головний тренер збірної Англії хоче очолити клуб АПЛ

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт у майбутньому хоче очолити один з клубів АПЛ.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Я дивлюся на речі реально і розумію, що навряд чи буду тренером збірної Англії через десять років. Залишуся на наступні півроку - і добре. Колись відбудуться зміни.

Якщо чесно, буду розчарований, якщо мене не будуть пов'язувати з роботою в клубах АПЛ. Зараз я не турбуюся про це, тому що мій телефон не дзвонить. Люди знають, що я зосереджений на моїй теперішній роботі", - розповів Саутгейт.