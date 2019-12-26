Конопля вказав на проблеми у підготовці молодих футболістів

Джерело - footboom.com.
В Україні не вміють виховувати юних футболістів.
Про це розповів півзахисник Десни Юхим Конопля.
"Як наших дітей готують до футболу, як вчать грати - велика помилка. Багато хто потім в 15-20 років і подальшій кар'єрі боїться помилятися.
Для іноземних тренерів помилка - це просто технічний брак, який можна виправити, віддавши 10, 20, 30 передач. А коли ти не можеш розслабитися на психологічному рівні, не можеш дозволити собі нічого, здавалося б, зайвого на футбольному полі.
Але футбол - це гра, від якої потрібно отримувати задоволення і приносити задоволення людям, які його дивляться", - розповів Конопля.
Нагадаємо, нападник Зорі перейшов до Десни.
Раніше повідомлялося, що Десна також зацікавлена в підписанні ще одного гравця Зорі - півзахисника Левана Арвеладзе.