Конопля вказав на проблеми у підготовці молодих футболістів

В Україні не вміють виховувати юних футболістів.

Про це розповів півзахисник Десни Юхим Конопля.

"Як наших дітей готують до футболу, як вчать грати - велика помилка. Багато хто потім в 15-20 років і подальшій кар'єрі боїться помилятися.

Для іноземних тренерів помилка - це просто технічний брак, який можна виправити, віддавши 10, 20, 30 передач. А коли ти не можеш розслабитися на психологічному рівні, не можеш дозволити собі нічого, здавалося б, зайвого на футбольному полі.

Але футбол - це гра, від якої потрібно отримувати задоволення і приносити задоволення людям, які його дивляться", - розповів Конопля.