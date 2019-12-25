Гол Маліновського став одним з найкращих у Серії А в грудні

Джерело - iSport.ua.
Серія А представила список авторів кращих голів грудня, в який поряд з Кріштіану Роналду і Ромелу Лукаку потрапив і точний удар Руслана Маліновського за Аталанту в матчі проти Верони.
Претенденти:
Жеремі Бог (Сассуоло) - Ювентусу
Жоао Педро (Кальярі) - Сампдорії
Руслан Маліновський (Аталанта) - Вероні
Горан Пандєв (Дженоа) - Лечче
Філіппо Фалько (Лечче) - Дженоа
Душан Влахович (Фіорентина) - Інтеру
Сімоне Верді (Торіно) - Вероні
Джованні Симеона (Кальярі) - Лаціо
Александар Коларов (Рома) - Фіорентині
Ромелу Лукаку (Інтер) - Дженоа
Кріштіану Роналду (Ювентус) - Сампдорії
Раніше, визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році.
Нагадаємо, Гасперіні високо оцінив Маліновського.