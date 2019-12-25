Гол Маліновського став одним з найкращих у Серії А в грудні

В українця десять конкурентів у голосуванні

Серія А представила список авторів кращих голів грудня, в який поряд з Кріштіану Роналду і Ромелу Лукаку потрапив і точний удар Руслана Маліновського за Аталанту в матчі проти Верони.

Претенденти:

Жеремі Бог (Сассуоло) - Ювентусу

Жоао Педро (Кальярі) - Сампдорії

Руслан Маліновський (Аталанта) - Вероні

Горан Пандєв (Дженоа) - Лечче

Філіппо Фалько (Лечче) - Дженоа

Душан Влахович (Фіорентина) - Інтеру

Сімоне Верді (Торіно) - Вероні

Джованні Симеона (Кальярі) - Лаціо

Александар Коларов (Рома) - Фіорентині

Ромелу Лукаку (Інтер) - Дженоа

Кріштіану Роналду (Ювентус) - Сампдорії

Раніше, визначився найкращий гравець збірної України у 2019 році.

Нагадаємо, Гасперіні високо оцінив Маліновського.