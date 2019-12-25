Кравець пред'явив претензії порталу Transfermarkt і домігся виправлення інформації

Гравця обурила вигадана інформація про його травми

Нападник турецького Кайсеріспора і збірної України Артем Кравець домігся виправлення інформації про себе на популярному порталі Transfermarkt, після публікації у своєму Instagram обурення роботою порталу.

Про це написав сам гравець.

"Transfermarkt, ви публікуєте неправильну інформацію, перевіряйте її до того, як напишете! У мене не було двох останніх ушкоджень, які ви записали в мій профіль. Я намагався писати вам всюди, але ви не внесли ніяких коректив! Видаліть дві останні травми з мого профілю, тому що це неправда! Перевіряйте інформацію до публікації, це ваша робота! PS Легкий забій плеча та пропуск одного тренування з командою - це не травма!", - написав Кравець.

Незабаром з профілю Кравця на порталі зникла інформація про двох останніх пошкодженнях українського нападника.

Після цього і сам Кравець видалив зі своєї сторінки в Instagram пост з претензіями.

Раніше, Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.