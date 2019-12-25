Чотири англійські клуби зацікавилися екс-нападником Зорі

Джерело - football.ua.
МЮ, Арсенал і Евертон бажають підписати нападника Брюгге Денніса Бонавентура.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Клуби ще не робили пропозиції по нападнику, який раніше виступав за луганську Зорю, але високо оцінюють його талант.
У цьому сезоні Бонавентур провів 25 матчів за Брюгге, забивши 8 голів і зробивши 2 асисти.
Крім названих команд, нігерійця бажають бачити у своєму складі Крістал Пелес, Бетіс і Боруссія М, які вже зробили пропозиції.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів.
Раніше, Боруссія націлилась на лідера Наполі.