Чотири англійські клуби зацікавилися екс-нападником Зорі

Бонавентур може продовжити кар'єру в Англії

МЮ, Арсенал і Евертон бажають підписати нападника Брюгге Денніса Бонавентура.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Клуби ще не робили пропозиції по нападнику, який раніше виступав за луганську Зорю, але високо оцінюють його талант.

У цьому сезоні Бонавентур провів 25 матчів за Брюгге, забивши 8 голів і зробивши 2 асисти.

Крім названих команд, нігерійця бажають бачити у своєму складі Крістал Пелес, Бетіс і Боруссія М, які вже зробили пропозиції.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів.

Раніше, Боруссія націлилась на лідера Наполі.