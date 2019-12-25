ПСЖ готує для Мбаппе новий антимадридський контракт

Гравця не хочуть відпускати до Іспанії

Керівництво ПСЖ готує для Мбаппе новий контракт з неймовірними умовами по зарплаті, щоб утримати провідного гравця.

Про це повідомляє Le Parisien.

У ЗМІ контракт навіть називають антимадридським. На Мбаппе претендує Реал.

Нинішня угода француза закінчується у 2022 році, але клуб хоче на тривалий термін утримати футболіста від переїзду у Мадрид.

Перед стартом нинішнього сезону Мбаппе обіцяв, що точно проведе його в Парижі, а далі буде дивитися по ситуації.

Раніше, Реал має намір заплатити за ван де Бека 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.