ПСЖ готує для Мбаппе новий антимадридський контракт

Джерело - sport.ua.
Керівництво ПСЖ готує для Мбаппе новий контракт з неймовірними умовами по зарплаті, щоб утримати провідного гравця.
Про це повідомляє Le Parisien.
У ЗМІ контракт навіть називають антимадридським. На Мбаппе претендує Реал.
Нинішня угода француза закінчується у 2022 році, але клуб хоче на тривалий термін утримати футболіста від переїзду у Мадрид.
Перед стартом нинішнього сезону Мбаппе обіцяв, що точно проведе його в Парижі, а далі буде дивитися по ситуації.
Раніше, Реал має намір заплатити за ван де Бека 55 мільйонів євро.
Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.