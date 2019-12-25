Балакін: Усі вважають, що судді — сліпі хабарники

В Україні усіх футбольних арбітрів вважають хабарниками.

Про це розповів український арбітр Микола Балакін.

"Як люди реагують, коли дізнаються, що ви арбітр? Нікому не кажу, що я суддя. Знаю, якою буде реакція. У нас не дуже хороша репутація. Всі вважають, що ми хабарники, сліпі, щось там придумуємо. Приїхав до вас на зустріч на тролейбусі. У мене немає машини.

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Грошей так багато, що навіть не знаю, куди витрачати (сарказм- прим.). Дуже хочеться змінити цей стереотип. Сподіваємося, VAR в цьому допоможе.

Я був би радий, коли закінчу судити, щоб про мене говорили: "Він реально хороший арбітр". Це було б великим щастям. Більше мені нічого не треба — ані грошей, ані айфонів або дорогих машин. Тільки щоб батьки і дитина були здорові", - розповів Балакін.