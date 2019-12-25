Львівський обласний футбол є одним із найкращих в Україні.

Про це розповів голова УАФ Львівської області та колишній віце-президент Руху Олександр Шевченко.

"Звертаючи увагу на невдалу гру Карпат і Львова, мені іноді кажуть, що зараз відбувається занепад львівського футболу. Однак це лише невдачі клубного професіонального футболу, які не залежать від Федерації футболу.

Не можна робити висновок із гри професіональних футбольних клубів. Ми опікуємося львівським футболом, робимо все для того, аби він жив і працював. Сьогодні львівський обласний футбол – номер один в Україні, про нього говорять", - розповів Шевченко.