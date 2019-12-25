 Голова УАФ Львівщини: Львівський обласний футбол – номер один в Україні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду
Сьогодні 10:31 552
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Вчора 18:24 7519
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Вчора 17:55 460
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Вчора 15:54 243
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Вчора 15:12 2185
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Вчора 14:42 1297
Рух отримав заборону на трансфери
Вчора 13:47 1037
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Вчора 12:44 1596 2
Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США
Вчора 09:13 2152
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Вчора 00:11 3171
Блоги
Роналду змінив зачіску
Роналду змінив зачіску Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:10 677
Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах
Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:35 962 1
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:26 462
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
Вчора 16:43 409
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Вчора 14:21 780
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:22 Баскетбол Харківські Соколи підписали американського центрового 45
13:06 Футбол Мілевський та Алієв назвали найкращого тренера Динамо 714
12:49 Футбол Подорослішав, порозумнішав - Алієв передав привіт Суркісу 201
12:28 Футбол Мілевський презентував свій канал у YouTube та показав нічні розваги із Алієвим 497
12:10 Футбол Голова УАФ Львівщини: Львівський обласний футбол – номер один в Україні 151
11:48 Єдиноборства Збірна України з бойового самбо виступила разом із командою «ДНР» на чемпіонаті світу у Росії 1125 1
11:31 Футбол Варді: Ми заслужено посідаємо друге місце в АПЛ 215
11:17 Футбол Ювентус готує обмін гравцями із ПСЖ 280
11:09 Футбол Тоттенгем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 19 туру АПЛ. LIVE 99
10:55 Футбол Баварія відмовилась від трансферу Сане 249
10:43 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати Кулібалі 123
10:31 Теніс Федерація тенісу України назвала умови допуску Світоліної на Олімпіаду 552
10:15 Футбол Іванісеня: Мій контракт належить Зорі 185
09:57 Футбол Барселона хоче підписати таланта ПСЖ 364
09:47 Футбол Захисник Манчестер Сіті хоче покинути клуб 381
09:30 ММА Нурмагомедов вказав умови реваншу з Мак-Грегором 249
09:14 Футбол Лемпард хоче робити ставку на молодь у Челсі 156
09:10 Блог Роналду змінив зачіску 677
08:59 Автоспорт Сезон-2021 буде захоплюючим для Формули-1 - директор McLaren 184
08:43 Футбол У Каштру немає авторитету серед гравців Шахтаря - екс-гравець збірної України 708
08:35 Блог Бєсєдін безтурботно відпочиває на Карибах 962 1
08:29 Футбол Емері може повернуся у Францію 211
08:11 Бокс Редкач: Я точно шокую світ 176
24 Грудня 2019
23:54 Гімнастика Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько 2087 1
23:45 Футзал У матчі зірок-2019 Схід переміг Захід 322

Голова УАФ Львівщини: Львівський обласний футбол – номер один в Україні

Сьогодні 12:10 151 0
Олександр Шевченко прокоментував обласний футбол
Голова УАФ Львівщини: Львівський обласний футбол – номер один в Україні
#УАФ

Джерело - ffl.org.ua.

Львівський обласний футбол є одним із найкращих в Україні.

Про це розповів голова УАФ Львівської області та колишній віце-президент Руху Олександр Шевченко.

"Звертаючи увагу на невдалу гру Карпат і Львова, мені іноді кажуть, що зараз відбувається занепад львівського футболу. Однак це лише невдачі клубного професіонального футболу, які не залежать від Федерації футболу.

Не можна робити висновок із гри професіональних футбольних клубів. Ми опікуємося львівським футболом, робимо все для того, аби він жив і працював. Сьогодні львівський обласний футбол – номер один в Україні, про нього говорять", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, Рух отримав заборону на трансфери.

Коментарі ()