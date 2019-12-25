Лестер заслужив своє по точне місце в англійській Прем’єр-лізі.

Про це розповів нападник англійського клубу Джеймі Варді.

"Ми завжди були впевнені у своїх можливостях, але це необхідно доводити від матчу до матчу. Думаю, що зараз ми заслужено посідаємо друге місце. У нас в складі є багато талановитих гравців, і команді під силу здобути перемогу над будь-яким суперником, якщо ми покажемо свій найкращий футбол", - розповів Варді.