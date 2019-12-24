Півзахисник Динамо взагалі не дуже хоче грати у футбол

Футболісту приємно ходити до банкомата раз на місяць

Півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі взагалі не дуже хоче грати у футбол.

Про це повідомляє шоу ТаТоТаке.

Про те, як поводиться півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі помітно, що взагалі не дуже хоче грати у футбол. Начебто і травма, про яку говорили, вже залікована, а Кадірі не повертається на поле. Може, сачкує, може, йому просто приємно ходити до банкомата раз на місяць. Він постійно говорить тренерам, що у нього щось болить.

Нагадаємо, захисник Динамо близький до переходу у клуб із США.

Раніше, півзахисник Динамо перейшов до Олександрії.