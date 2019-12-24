Президент ПФЛ: Головне завдання - забезпечити якісне розширення УПЛ до 16 команд

Піраміда українського футболу маємо забезпечити якісне розширення Прем'єр-ліги до 16 команд.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Нині головне завдання всієї піраміди українського футболу - забезпечити якісне розширення Прем'єр-ліги до 16 команд. Після цього можна буде обговорювати можливі зміни форматів змагань в нижчих лігах. У будь-якому випадку, ми виступаємо за послідовний, еволюційний шлях перетворень", - зазначив Макаров.