 Президент ПФЛ: Головне завдання - забезпечити якісне розширення УПЛ до 16 команд | Футбол | Champion.com.ua
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Президент ПФЛ: Головне завдання - забезпечити якісне розширення УПЛ до 16 команд

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Макаров назвав головне завдання організації
Президент ПФЛ: Головне завдання - забезпечити якісне розширення УПЛ до 16 команд
#ПФЛ, #Макаров

Джерело - Sport Arena.

Піраміда українського футболу маємо забезпечити якісне розширення Прем'єр-ліги до 16 команд.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Нині головне завдання всієї піраміди українського футболу - забезпечити якісне розширення Прем'єр-ліги до 16 команд. Після цього можна буде обговорювати можливі зміни форматів змагань в нижчих лігах. У будь-якому випадку, ми виступаємо за послідовний, еволюційний шлях перетворень", - зазначив Макаров.

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Нагадаємо, Бакалов очолив Рух.

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