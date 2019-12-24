Десять клубів подали заявки на участь у Другій лізі

Зірка бажає повернутися на професійний рівень

Джерело - Sport Arena.

Десять футбольних клубів подали заявки на участь у чемпіонаті Другої української ліги.

Про це повідомляє Sport Arena.

До списку увійшла кропивницька Зірка, яка знялася з професійних змагань чемпіонату України в лютому нинішнього року під час виступів у Першій лізі.

Також заявилася дніпровська Перемога, яка влітку зі скандалом не пройшла атестацію для участі в професійних змаганнях.

Список усіх клубів: Зірка (Кропивницький), Вовчанськ (Харківська область), Яруд (Маріуполь), Перемога (Дніпро), Авангард (Корюківка), СК Академія Спорту (Тростянець, Сумська область), МСК Дніпро (Черкаси), Карпати (Бурштин), Біла Церква (Біла Церква) та Вишневе (Вишневе, Київська область).

З двох груп Другої ліги за підсумками сезону вилетять дві команди.

Раніше повідомлялося, що Рух умовно позбавлений трьох очок у Першій лізі.

Нагадаємо, Бакалов очолив Рух.