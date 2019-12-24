Арсенал - Челсі: прогноз від аналітиків Parimatch на центральний поєдинок 20 туру АПЛ

 Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Вчора 18:30 5586 35
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Сьогодні 18:24 1790
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Сьогодні 17:55 178
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Сьогодні 15:54 125
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Сьогодні 15:12 1510
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Сьогодні 14:42 923
Рух отримав заборону на трансфери
Сьогодні 13:47 723
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Сьогодні 12:44 1200 1
Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США
Сьогодні 09:13 1454
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Сьогодні 00:11 2832
Блоги
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:26 192
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:43 167
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:21 636
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:58 237
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
Вчора 18:30 5576 35
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:55 Футбол Півзахисник Динамо взагалі не дуже хоче грати у футбол 60
18:40 Гімнастика Дерюгіна: До України можуть застосувати санкції та штрафи 383
18:24 Футбол Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки 1790
18:10 Біатлон Бринзак: Є деякі бюджетні проблеми з фінансуванням біатлону 141
17:55 Гімнастика Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву 178
17:40 Футбол Динамо не у повному обсязі розрахувалося за трансфер Соля 498
17:26 Блог Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке 193
17:25 Бокс Дерев'янченко має намір організувати бій з Альваресом 136
17:10 Футбол Шахтар проведе два збори у Туреччині 134
17:03 Хокей. УХЛ У Києві відбулося відкриття UHL Business Club для компаній-партнерів УХЛ 117
16:56 Футбол Президент ПФЛ: Головне завдання - забезпечити якісне розширення УПЛ до 16 команд 340 1
16:43 Блог Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою 168
16:40 Футбол Вест Гем хоче у січні продати Ярмоленка 1907 1
16:26 Футбол Десять клубів подали заявки на участь у Другій лізі 552
16:15 Футбол Арсенал - Челсі: прогноз від аналітиків Parimatch на центральний поєдинок 20 туру АПЛ 104
16:11 Футбол Олімпік орендував півзахисника Динамо 184
15:54 Футбол Легальна ли лотерея Золотой Кубок? 125
15:53 Футбол Жиру хоче покинути Челсі 226
15:37 Бокс Джошуа роздратувала можлива втрата одного із поясів 1052
15:24 Футбол Балакін: Ми судимо мільйонерів 791
15:12 Бокс Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття 1510
14:55 Футбол Ліверпуль зіткнувся із кадровими втратами перед Boxing Day 289
14:42 Футбол Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020 923
14:30 Футбол Олімпік підпише гравця Динамо 649
14:21 Блог Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 638

Арсенал - Челсі: прогноз від аналітиків Parimatch на центральний поєдинок 20 туру АПЛ

Сьогодні 16:15 104 0
Арсенал - Челсі: прогноз від аналітиків Parimatch на центральний поєдинок 20 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Центральним матчем 20-го туру англійської Прем'єр-ліги буде, безумовно, зустріч Арсенала та Челсі.

Аристократи зараз єдині, хто може поборотися за місце в першій трійці. І хоча попереду ще багато матчів, Ліверпуль, Лестер і Манчестер Сіті набрали такий темп, що зупинити їх буде непросто. Але, не менше потрібні очки і канонірам, якщо вони хочуть в наступному сезоні виступати в єврокубках.

Шанси на успіх при цьому практично рівні. Аналітики Parimatch дають 34% на перемогу Арсенала та трохи більше, 39% на те, що виграє Челсі (нічия оцінюється у 27%). За статистикою каноніри вигравали частіше, але не набагато. Та й за різницею м'ячів їх перевага незначна. До того ж, в окремо взятому матчі ці цифри все одно не матимуть значення.

Також матч цікавий дуеллю молодих тренерів. 41-річний Френк Лемпард і 37-річний Мікель Артета завершили свої кар'єри футболістів зовсім недавно, у 2016 році. Для іспанця це і зовсім перший клуб, де він займає посаду головного тренера. Причому Артета очолив Арсенал в грудні. Раніше він лише був асистентом в Манчестер Сіті.

До речі, його призначення вже встиг розкритикувати Жозе Моуріньо. Втім, зі слів наставника Тоттенгема вболівальники зараз більше сміються. Адже недавно його команда програла Челсі. Свого часу Моуріньо, нагадаємо, тренував аристократів, коли там грав Лемпард і Френк вважається чи не учнем португальця. До повернення в Челсі влітку цього року у Лемпарда за плечима був лише сезон на чолі Дербі.

Коментарі ()