Джерело - footballua.tv.
Ліверпуль найближчим часом не зможе розраховувати на Алекса Окслейда-Чемберлена, який травмувався у матчі проти Фламенгу.
Про це повідомляє footballua.tv.
Гравець отримав пошкодження голеностопу. У поточному сезоні англієць провів 21 матч, в яких забив 5 голів.
Актуально: Гвардіола: Нереально наздогнати Ліверпуль
Також, у лазареті Ліверпуля перебувають захисник Жоель Матіп і хавбек Фабіньо.
На Boxing Day Ліверпуль зустрінеться з Лестером, а 28 грудня прийме Вулвергемптон.
Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу.