Алекс Окслейд-Чемберлен не допоможе Ліверпулю у найближчих матчах

Ліверпуль найближчим часом не зможе розраховувати на Алекса Окслейда-Чемберлена, який травмувався у матчі проти Фламенгу.

Про це повідомляє footballua.tv.

Гравець отримав пошкодження голеностопу. У поточному сезоні англієць провів 21 матч, в яких забив 5 голів.

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Також, у лазареті Ліверпуля перебувають захисник Жоель Матіп і хавбек Фабіньо.

На Boxing Day Ліверпуль зустрінеться з Лестером, а 28 грудня прийме Вулвергемптон.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу.