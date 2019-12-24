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Ліверпуль зіткнувся із кадровими втратами перед Boxing Day

Сьогодні 14:55 166 0
Алекс Окслейд-Чемберлен не допоможе Ліверпулю у найближчих матчах
Ліверпуль зіткнувся із кадровими втратами перед Boxing Day
#Ліверпуль

Джерело - footballua.tv.

Ліверпуль найближчим часом не зможе розраховувати на Алекса Окслейда-Чемберлена, який  травмувався у матчі проти Фламенгу.

Про це повідомляє footballua.tv.

Гравець отримав пошкодження голеностопу. У поточному сезоні англієць провів 21 матч, в яких забив 5 голів.

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Також, у лазареті Ліверпуля перебувають захисник Жоель Матіп і хавбек Фабіньо.

На Boxing Day Ліверпуль зустрінеться з Лестером, а 28 грудня прийме Вулвергемптон.

Нагадаємо, Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу.

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