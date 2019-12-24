На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом

Джерело - sportarena.com.
Футбольна асоціація Англії планує встановити на стадіоні Вемблі камери високої роздільної здатності для боротьби з дискримінаційною поведінкою уболівальників напередодні чемпіонату Європи-2020 року.
Про це повідомляє The Telegraph.
Таким чином, Футбольна асоціація хоче посилити заходи з боротьби із дискримінацією і в найближчому майбутньому зробити таке нововведення і для інших англійських стадіонів
Відзначимо, що на Вемблі відбудуться 7 матчів Євро-2020, а також головний матч турніру - фінал.
Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.
Нагадаємо, Тоттенгем розслідує расизм у матчі із Челсі.