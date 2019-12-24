 На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Вчора 18:30 3850 6
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Сьогодні 00:11 2497
Медіа-експерт: Піратство вбиває спорт
Вчора 20:00 606
Setanta може піти з України
Вчора 19:25 1882
Київське Динамо достроково повернуло Русина
Вчора 17:25 2106
Далакян проведе захист титулу в Києві 8 лютого
Вчора 16:22 354
Арум назвав наступного суперника Джошуа
Вчора 12:58 6170
Динамо хоче підписати нападника Інгульця
Вчора 12:45 2787
Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка
Вчора 11:29 2306
Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА
Вчора 11:10 4180
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:56 Бокс Визначився найкращий боксер року 539
10:45 Футбол На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом 56
10:30 Футбол Волинь має все для виступу в УПЛ - Тлумак 171
10:14 Футбол Манчестер Юнайтед хоче підписати Еріксена 169
09:49 Баскетбол Індіана обіграла Торонто, Детройт із Михайлюком поступився Філадельфії. Результати матчів НБА 127
09:30 Хокей Бостон обіграв Вашингтон, перестрілка Торонто та Кароліни. Результати матчів НХЛ 194
09:13 Футбол Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США 868
08:47 Футбол Десна розірвала контракт із Богдановим 827
08:30 Біатлон Фуркад: Бо показав, що наразі він непереможний 1047
08:12 Футбол Рамос назвав ціль Реала 442
00:11 Легка атлетика Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади 2497
23 Грудня 2019
23:54 Футбол Екс-гравець збірної України може повернутися до московської команди 1108
23:40 Футзал Родрігес повернувся до іспанського клубу 655
23:26 Біатлон Блашко: Не скажу, що я експерт у стрільбі 400
23:10 Футбол Екс-наставник Сампдорії очолив Фіорентину 341
22:54 Футбол Шахов отримав одну з найвищих оцінок за матч з Болоньєю 371
22:37 Футбол Півзахисник Динамо перейшов до Олександрії 1122
22:25 Інше Лавров розгледів руку НАТО у рішеннях WADA 344
22:10 Футбол Калиниченко: Не скажу, що переживаю за стан справ у Росії, але слідкую 517
21:54 Футбол Ібрагімович найближчим часом стане гравцем клубу Серії А 341
21:40 Футбол Півзахисник Динамо: Сподіваюся, що ситуація з моїм трансфером вирішиться швидко 732
21:25 Футбол Мбаппе: Я знаю, що Мессі побачив у мені конкурента 395
21:10 Футбол Олександрія продовжила контракт з Грицуком 252
20:54 Футбол Скаут: Ігрова схема Інтера не підходить для Циганкова 409
20:40 Баскетбол Атланта може замінити українця центровим із Нової Зеландії 884

На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом

Сьогодні 10:45 56 0
У Англії боряться із расизмом
На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом
#Вемблі, #АПЛ

Джерело - sportarena.com.

Футбольна асоціація Англії планує встановити на стадіоні Вемблі камери високої роздільної здатності для боротьби з дискримінаційною поведінкою уболівальників напередодні чемпіонату Європи-2020 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Таким чином, Футбольна асоціація хоче посилити заходи з боротьби із дискримінацією і в найближчому майбутньому зробити таке нововведення і для інших англійських стадіонів

Відзначимо, що на Вемблі відбудуться 7 матчів Євро-2020, а також головний матч турніру - фінал.

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

Нагадаємо, Тоттенгем розслідує расизм у матчі із Челсі.

Коментарі ()