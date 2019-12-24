На Вемблі встановлять камери для боротьби із расизмом

У Англії боряться із расизмом

Футбольна асоціація Англії планує встановити на стадіоні Вемблі камери високої роздільної здатності для боротьби з дискримінаційною поведінкою уболівальників напередодні чемпіонату Європи-2020 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Таким чином, Футбольна асоціація хоче посилити заходи з боротьби із дискримінацією і в найближчому майбутньому зробити таке нововведення і для інших англійських стадіонів

Відзначимо, що на Вемблі відбудуться 7 матчів Євро-2020, а також головний матч турніру - фінал.

Раніше, матч Тоттенгем - Челсі зупиняли через расизм.

Нагадаємо, Тоттенгем розслідує расизм у матчі із Челсі.