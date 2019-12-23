Калиниченко: Не скажу, що переживаю за стан справ у Росії, але слідкую

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко має право оцінювати владу у Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю Sport24.

"Чи є у мене своє ставлення до влади в Росії? Не належу до неї ніяк. Так, живу тут, але я законослухняний громадянин, і на цьому все. Уряд є, воно ваше, ви його вибрали, а я живу в якості приїжджого, хоч і приїхав в Росію давним-давно.

Не скажу, що переживаю за стан справ в Росії, але слідкую, по сторонам озираюся. Я громадянин України і можу в цій країні вибирати президента і парламент, в Росії - немає. Але оцінювати маю право. Хоча багато росіян, коли я це починаю робити, відразу ж згадують мою національність.

Ось і все, що потрібно знати про моє ставлення до політики у Росії", - зазначив Калиниченко.