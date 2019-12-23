Мбаппе: Я знаю, що Мессі побачив у мені конкурента

Француз готовий до боротьби за Золотий м'яч

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе упевнений, що лідер Барселони Ліонель Мессі бачить у ньому конкурента, але поки весь час знаходиться попереду.

Про це фанцуз заявив в інтерв'ю As.com.

"Я знаю, що Мессі побачив у мені конкурента. Я знаю, що можу боротися за Золотий м'яч, але той же Ліонель постійно знаходиться попереду. Я забиваю в матчі три голи, а Мессі одночасно у своїй грі - чотири голи. Пам'ятаю, колись обговорював це з Усманом Дембеле. Кажу: "Це неймовірно. Він спеціально що це робить?", - сказав Мбаппе.

Раніше, Реал має намір заплатити за ван де Бека 55 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ погодився продати Мбаппе у Реал за однієї умови.